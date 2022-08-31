Распределение свободных мест в детских садах Самары проведут 9 сентября

Вся информация на портале образовательных услуг. Фото: администрация Самары

В пятницу, 9 сентября, в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детские сады на 2022-2023 учебный год.

— Распределение проведут и в дошкольное отделение МБОУ Школы № 26, — сообщает администрация Самары.

На Пятой просеке будет работать детский сад с одной ясельной группой, рассчитанной на 25 малышей до трех лет, и двумя группами по 25 человек для детей от 3 до 5 лет и от 5 до 7 лет.

Чтобы никаких ошибок не возникло и процедура распределения прошла успешна, власти советуют проверить данные, указанные в заявлении, на портале образовательных услуг, либо на сайте в разделе «Поиск заявлений».

Необходимую информацию о наличии свободных мест каждый желающий может найти на портале образовательных услуг во вкладке «Поиск образовательных организаций».