В Самаре эвакуировали посетителей и работников бизнес-центра «Скала Холл»

Специалисты МЧС все проверили. Фото: телеграм-канал "Самара Новости"

Сегодня, 31 августа, в Самаре произошло ЧП. В бизнес-центр «Скала Холл» поступило сообщении о возгорании.

Всех находящихся внутри людей сразу же эвакуировали. Посетители и работники центра подумали, что в здании начался пожар. Люди столпились на улице рядом с торговым центром в ожидании точной информации.

На место происшествия прибыла пожарная машина. Специалисты МЧС тщательно проверили здание и сообщили ожидающим людям причину эвакуации.

— В бизнес-центре произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

В настоящий момент все сотрудники вновь приступили к работе, проход в здание для посетителей открыт.