Ул. Ново-Садовую в Самаре отремонтируют за полмиллиарда рублей

Ново-Садовую отремонтируют от Полевой до Кирова за исключением участка, где строят развязку Фото: Яндекс. Карты

В Самаре приведут в порядок два участка улицы Ново-Садовой. Министерство транспорта и автодорог региона уже приступило к поиску подрядчика. Компании готовы заплатить за ремонт одной из главных магистралей города 501,2 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, необходимо обновить участок от улицы Полевой до гостиницы «Ренессанс» и от 5-й просеки (остановка «Завод им. Тарасова») до проспекта Кирова. В плане работ: ремонт покрытия проезжей части и посадочных площадок на ООТ, обустройство тротуаров и велодорожек, установка бортовых камней, ремонт системы освещения, устройство металлических навесов над подземными переходами, а также нанесение разметки.

Сейчас идет процесс подачи заявок. Итоги электронного аукциона подведут 20 сентября 2022 года. Подрядчик должен будет приступить к работам сразу после заключения контракта. Срок выполнения — до 1 сентября 2023 года.

Напомним, сейчас на улице Ново-Садовой уже идут масштабные работы. На пересечении с улицей Советской Армии строят двухуровневую развязку. Ее готовность составляет около 70%.