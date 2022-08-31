Жители Самары чувствуют себя счастливыми на 3,51 балла по 5-балльной шкале

Счастливее всех люди с зарплатой от 80 до 200 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob среднестатистический самарец счастлив на 3,51 балла по 5-балльной шкале. Показатель больше, чем у москвичей и петербуржцев.

— Абсолютно счастливым считает себя каждый пятый самарец, — сообщает SuperJob.

28% жителей региона поставили своему состоянию «четверку», 24% – «тройку», 10% – «двойку». Чувствуют себя абсолютно несчастными 8% людей. При этом женщины в среднем счастливее мужчин. Больше всего чувствуют радость от жизни молодые люди в возрасте до 24 лет. Оказалось, что состоящие в браке счастливее холостых и незамужних, а имеющие детей – бездетных.

Самарцы со средним профессиональным образованием ближе к абсолютному счастью, чем обладатели университетских дипломов. Люди, у которых зарплата от 80 до 200 тысяч рублей, обогнали по уровню счастья и тех, кто получает меньше, и тех, кто зарабатывает больше.

Опрос был проведет на сайте SuperJob с 25 по 29 августа 2022 года. В нем приняли участие экономически активные жители региона.