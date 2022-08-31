Добровольцам Самарского батальона начали поступать выплаты в 300 тысяч рублей

Самарская область полностью выполняет свои обязательства перед военнослужащими

Добровольцам Самарского батальона, которые примут участие в специальной операции, начали поступать обещанные выплаты. Все положенные средства будут перечислены до 1 сентября 2022 года. Об этом заявил главный военный комиссар региона, полковник Алексей Вдовин.

По его словам, бойцам положены все меры поддержки, которые предусмотрены для военнослужащих ВС РФ. Они будут пользоваться льготами ветерана боевых действий. Также добровольцам окажет поддержку Самарская область.

— Участникам Самарского батальона положена единовременная выплата в 300 тысяч рублей. Она не зависит от статуса — офицер, прапорщик, сержант или рядовой. Если человек подписал контракт в наших подразделениях, он получит эту выплату. Самарская область полностью выполняет свои обязательства перед военнослужащими, — подчеркнул Алексей Вдовин.

Напомним, изначально размер выплаты установили в 200 тысяч рублей. Однако в дальнейшем по решению губернатора Дмитрия Азарова сумму увеличили в 1,5 раза. Также по поручению главы региона семьям бойцов Самарского батальона выплатят по 10 тысяч рублей для подготовки детей к школе.