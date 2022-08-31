В Самаре экс-начальника уголовного розыска будут судить за мошенничество

Мужчина получил 30 тысяч рублей и потратил по своему усмотрению Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по делу экс-начальника уголовного розыска отдела полиции № 9 УМВД по Самаре. Бывшего правоохранителя обвиняют в мошенничестве, сообщает региональная прокуратура.

Следствие полагает, что в октябре прошлого года обвиняемый пообещал своему подчиненному оказать помощь в прекращении проверок в отношении него. За свою «услугу» он попросил 30 тысяч рублей.

– При этом полицейский не имел возможности и не собирался выполнять взятые на себя обязательства, – сообщает прокуратура Самарской области.

Тем не менее, сделка была оформлена, экс-начальник получил свои деньги. Их он потратил по своему усмотрению.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием своего служебного положения»). В ближайшее время его рассмотрят в Железнодорожном районном суде Самары.