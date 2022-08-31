В Самарской области откроется ряд логистических центров от крупнейших игроков электронной торговли

Объекты создаются в индустриальных парках губернии.

Самарская область становится настоящим центром притяжения ведущих российских компаний в сфере электронной торговли. Крупнейшие игроки выбирают регион для размещения логистических центров – они создаются в индустриальных парках губернии.

Сегодня в Самарской области действует четыре государственных промышленных парка: «Преображенка», «Преображенка-2», «Чапаевск» и «Новосемейкино». В последнем активно ведется строительство распределительного центра Wildberries. Его создание позитивно скажется на работе местных производителей – их на Wildberries уже около 10 тысяч.

– Запуск нового логистического центра позволит нам не держать большие запасы продукции на собственных складах, возить в Новосемейкино маленькие партии, буквально на личном автомобиле. В свою очередь, покупатели будут получать максимально свежие ореховые пасты, – отметил производитель ореховой пасты, предприниматель из Самары Игорь Брусянцев.

До конца в регионе заработает фулфилмент-центр компании OZON. Его возводят в промпарке «Чапаевск». Объект станет уникальной возможностью для предпринимателей всего ПФО, а также позволит создать более 4 тысяч новых рабочих мест. Помимо этого, в регионе появился логоцентр Яндекс.Маркета. А в промпарке «Преображенка-2» полным ходом идет строительство распределительного центра для ритейлера Х5 Group – его должны ввести в эксплуатацию в следующем году.

– Привлекая крупные компании, мы создаем возможности для малого бизнеса. Предприниматели региона активно выходят на маркетплейсы, в том числе с господдержкой. Региональный центр «Мой бизнес» оказывает услуги по размещению на электронных площадках и регулярно проводит обучение работе на маркетплейсах, – поделился министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

Отмечается, что в строительство логистических центров на территории Самарской области инвестировали и такие компании, как «Магнитогорский металлургический комбинат», «Магнит», «Ашан», «Хофф», «ДНС», «ВИТА», «Почта России», «Красное и Белое», «ЭТМ», «Мир инструмента».