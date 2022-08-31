В Самаре проведут консультации для жильцов расселяемых из-за строительства метро домов

Мэр Самары и глава Минстроя уже провели первую встречу с жителями Ленинского района Фото: администрация Самары

Жителям домов, которые попали в зону строительства станции метро «Театральная» в Самаре, расскажут о работе по изъятию участков и разъяснят права. Опытные юристы будут делать это как на собраниях, так и индивидуально. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным властей, 78 помещений, которые готовят к расселению, находятся в муниципальной собственности. Для жильцов этих домов закупают новые квартиры. Уже подобраны 69. Еще 166 помещений в зоне строительства метро находятся в частной собственности. Согласия на расселение подписаны с 32 владельцами этих квартир.

Администрация Самары организует для тех, кто проживает рядом с будущей станцией метро, собрания. В них примут участие юристы и представители мэрии. На них расскажут о компенсациях, предусмотренных за изъятие жилья. Индивидуальные консультации будут проходить в администрации Ленинского района. Ежедневный прием граждан организуют в специальном помещении.