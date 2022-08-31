Прокуратуру попросили разобраться в истории с разукрашенными «Адмиралами»

Транспорт пострадал от нападения вандалов в минувшие выходные. Фото: Александр Хинштейн

В Самаре появилось продолжение истории с разрисованными троллейбусами «Адмирал». Общественный транспорт пострадал от набегов вандалов прямо на территории парка ТТУ. Неизвестные проникли на площадку через забор и нанесли на новые троллейбусы свои «художества».

Горожан возмутил поступок земляков. Во-первых, они пожалели новую технику. Во-вторых, из-за акта вандализма часть «Адмиралов» попросту не выпустили на линию. Но основные претензии самарцев возникли к охране парка – они отметили, что «художества» заняли явно не пять минут. Того же мнения придерживается и депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Парламентарий инициировал проверки по факту произошедшего.

– Оказалось, что муниципальный контракт на охрану ТТУ был заключен с ЧОО «Кедр-Самара». Эта частная охранная структура связана с печально известной в Самаре компанией «Кедр-1». Как «осваивались» деньги на охрану ТТУ и почему никто не остановил вандалов, выяснит теперь прокуратура и Росгвардия, куда я обратился с официальными запросами, – написал Александр Хинштейн в своем телеграмм-канале.