В Самаре 3 сентября 2022 года откроется новая ярмарка на улице Победы

Ярмарка будет работать в предстоящие выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные 3 и 4 сентября жители областной столицы смогут посетить новую ярмарку. Она откроется на улице Победы, 115а, в районе спорткомплекса «Грация». Информацию сообщили в мэрии.

Ярмарка будет проходить в формате «торговля с машин». Приобрести продукцию можно будет с 8:00 до 20:00.

– Самарцам будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включая сельскохозяйственную продукцию, – информирует администрация города.

Власти отмечают, что в городе также будет работать ярмарка «выходного дня» в поселке Мехзавод Красноглинского района у ДК «Октябрь». Время работы – суббота и воскресенье с 8:00 до 20:00. А на круглогодичной ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, можно приобрести товары со вторника по воскресенье с 9:00 до 19:00.