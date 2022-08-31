В Самаре мужчина до смерти забил собутыльника дубинкой

Потерпевшего избили в его собственной квартире. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре посиделки пьяной компании закончились убийством по неосторожности. Двое мужчин поссорились и один из них начал избивать своего приятеля. Подробности сообщили в СУ СК по региону.

Трагедия произошла 24 мая 2022 года. По версии следствия, компания находилась в квартире у одного из участников посиделок. Здесь они пили спиртные напитки. В какой-то момент обвиняемый начал ссориться с хозяином дома. В пылу гнева он схватил дубинку и около 10 раз ударил потерпевшего в область жизненно-важных органов. Избитого мужчину доставили в больницу, но через несколько дней он скончался от полученных травм.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Расследование завершено, все материалы переданы в суд.