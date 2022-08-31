Власти озвучили сроки строительства 6 этапа Северного шоссе в Самаре

Объект планируют сдать уже в следующем году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В микрорайоне «Крутые Ключи» в скором времени реализуют 6 этап строительства Северного шоссе. Во всяком случае, подготовка уже началась – об этом заявил министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин.

Глава минтранса отметил, что проектно-сметная документация была готова еще в прошлом году. Однако сроки реализации пришлось перенести. Причина – удорожание строительных материалов.

– На сегодняшний день средства в бюджете предусмотрены, в октябре будут проведены конкурсные процедуры. До конца осени планируется заключить договор, чтобы уже в зимний период приступить к земляным работам, – отметил глава регионального минтранса.

Известно, что протяженность участка составит 440 метров. Дорога будет состоять из четырех полос и станет продолжением улицы Мира. По плану новые сроки сдачи объекта – август 2023 года.