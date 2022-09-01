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Происшествия1 сентября 2022 6:15

В Самарской области водитель с 45-летним стажем получил наказание за наезд на мотоциклиста

Он не уступил дорогу при повороте налево
Ирина СИНЕГУБОВА
Мужчина вину признал и раскаялся.

Мужчина вину признал и раскаялся.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске по решению суда 65-летнему водителю со стажем более 45 лет назначили один год ограничения свободы за наезд на мотоциклиста в июле прошлого года.

— Водитель автобуса «ПАЗ» ехал по ул. Шоссейной в направлении Промышленной, при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП 28-летний мотоциклист получил множественные травмы, которые нанесли тяжкий вред здоровью. Мужчина вину признал и раскаялся.

Следствие установило, что возможность избежать столкновения была. Новокуйбышевский городской суд признал мужчину виновным и назначил в качестве наказания один год ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.