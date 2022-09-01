В Самарской области погиб мужчина в столкновении с «Камазом» и «Фольксвагеном»

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Фото: скриншот видео

По предварительным данным, вчера, 31 августа в 23:10 на км 26+400 автодороги «Самара–Большая Черниговка» водитель автомобиля «Хендай Туксон» после столкновения с «Камазом» и «Фольксвагеном» погиб на месте. Об этом «КП-Самара» сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

— 39-летний водитель «Хендай Туксон» двигался со стороны Дубового Умета в сторону п. Самарский, он не рассчитал дистанцию и врезался в «Камаз 53202», который ехал впереди него, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

За рулем «Камаза» находился 58-летний водитель, он двигался в попутном направлении. От удара «Хендай» опрокинуло на крышу, после этого произошло столкновение с «Фольксвагеном», 40-летний водитель которого ехал попутно.

39-летний мужчина скончался на месте ДТП до прибытия специалистов. В настоящее время сотрудники ГИБДД оградили место происшествия и обеспечили беспрепятственный проезд транспорта. Выясняются все обстоятельства произошедшего, осматривается место аварии, опрашиваются свидетели.