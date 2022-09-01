Теплоходы начнут ходить по-новому по Волге в Самаре с 5 сентября 2022 года

Речные суда с наступлением осени станут курсировать реже Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

С понедельника, 5 сентября 2022 года, в Самаре изменят график движения судов по Волге. Корректировки затронут четыре пассажирских маршрута и грузовую переправу.

– Изменится расписание судов Осипенко – Гаврилова поляна, Самара – Зольное, Самара – Винновка, Самара – Рождествено, а также парома Октябрьский спуск – Рождествено, – сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Суда до Зольного будут ходить только один раз в день – в 8:30, до Гавриловой поляны дважды – в 8:00 и 16:30. До Винновки теплоход будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям в 8:15, в остальные дни – только до Шелехмети.

Время работы судна до Рождествено – с 6:00 до 21:00. Интервал – один час. Через один рейс – заход на Проран. Временное расписание грузовой переправы: отправление из Самары в 8:00, 11:00, 14:00 и в 18:00, в обратном направлении – в 6:00, 9:30, 12:30 и в 16:30.