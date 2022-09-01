В санатории «Волжский утёс» Самарской области появились лошади для конных прогулок

В санатории есть разные направления деятельности. Фото: Алина Хвалева

В санаторий «Волжский утёс», расположенный в Шигонском районе Самарской области, самарское управление Росимущества передало четыре служебных лошадей.

— В санатории будут организовываться конные прогулки для отдыхающих, будет и обучение верховой езде, — рассказали в пресс-службе Росимущества.

Расположенный на живописном берегу Куйбышевского водохранилища «Волжский утес» является организацией, подведомственной управлению делами президента РФ. В санатории есть разные направления деятельности.

Там лечат болезни сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата, эндокринной и нервной системы, а также заболевания желудочно-кишечного тракта. Все кабинеты санатория оборудованы современным медицинским оборудованием. На просторной прилегающей территории пациенты могут прогуливаться или заниматься спортом.