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Происшествия1 сентября 2022 9:17

Партия анаболиков задержана самарскими таможенниками на границе

Сильнодействующие вещества ограничены к ввозу
Ирина СИНЕГУБОВА
В жидкостях содержится сильнодействующее вещество тестостерон. Фото: самарская таможня

В жидкостях содержится сильнодействующее вещество тестостерон. Фото: самарская таможня

На границе с Казахстаном в пункте пропуска «Маштаково» сотрудники самарской таможни задержали иностранца с партией анаболиков.

— В багажнике нашли 36 флаконов объемом от 100 до 300 мл под названиями «Testosterone Enanthate», «Testosterone propionat», «Testosterone mix», — рассказали в самарской таможне.

Помимо этого обнаружили полимерный пакет, в котором были 50 капсул без знаков опознавания, и 48 капсул с наименованием «Anapolone». Экспертиза показала, что в жидкостях содержится сильнодействующее вещество тестостерон, а в капсулах – оксиметолон. Эти сильнодействующие вещества ограничены к ввозу в нашу страну.

В настоящее время вся партия товара изъята, проводится расследование. За ввоз запрещенных товаров может последовать как административное, так и уголовное наказание, вплоть до лишения свободы.