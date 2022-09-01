Партия анаболиков задержана самарскими таможенниками на границе

В жидкостях содержится сильнодействующее вещество тестостерон. Фото: самарская таможня

На границе с Казахстаном в пункте пропуска «Маштаково» сотрудники самарской таможни задержали иностранца с партией анаболиков.

— В багажнике нашли 36 флаконов объемом от 100 до 300 мл под названиями «Testosterone Enanthate», «Testosterone propionat», «Testosterone mix», — рассказали в самарской таможне.

Помимо этого обнаружили полимерный пакет, в котором были 50 капсул без знаков опознавания, и 48 капсул с наименованием «Anapolone». Экспертиза показала, что в жидкостях содержится сильнодействующее вещество тестостерон, а в капсулах – оксиметолон. Эти сильнодействующие вещества ограничены к ввозу в нашу страну.

В настоящее время вся партия товара изъята, проводится расследование. За ввоз запрещенных товаров может последовать как административное, так и уголовное наказание, вплоть до лишения свободы.