Жительница Самары лишилась почти 50 тысяч рублей из-за строительного сайта

Сотрудники полиции продолжают расследовать уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница обратилась за помощью в отделение полиции. Женщина стала жертвой мошенников.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 56-летняя потерпевшая решила приобрести строительные товары через Интернет. Жительница областного центра зашла на сайт и не обратила внимание на подозрительную ссылку. Сайт оказался двойником мошенников. Покупательница выбрала газобетонные блоки, строительный клей и перевела 49 тысяч рублей консультанту.

Спустя время женщина поняла, что товар не придет. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.