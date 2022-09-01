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Происшествия1 сентября 2022 10:51

Жительница Самары лишилась почти 50 тысяч рублей из-за строительного сайта

Мошенники обманули женщину
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники полиции продолжают расследовать уголовное дело

Сотрудники полиции продолжают расследовать уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница обратилась за помощью в отделение полиции. Женщина стала жертвой мошенников.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 56-летняя потерпевшая решила приобрести строительные товары через Интернет. Жительница областного центра зашла на сайт и не обратила внимание на подозрительную ссылку. Сайт оказался двойником мошенников. Покупательница выбрала газобетонные блоки, строительный клей и перевела 49 тысяч рублей консультанту.

Спустя время женщина поняла, что товар не придет. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.