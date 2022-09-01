Бесплатный концерт группы «ViVA» пройдет в Струковском саду Самары 4 сентября

Проект вокальной группы «ViVA» объединил пять солистов. Фото: администрация Самары

В воскресенье, 4 сентября, в 18.00 в летнем театре Струковского сада пройдет концерт московской группы «ViVA».

— Музыканты представят новую интерактивную программу «Музыкально-поэтический диалог в юбилейный год поэтов Роберта Рождественского и Марины Цветаевой», — рассказали в администрации Самары.

На творческом вечере будут звучать легендарные песни на стихи поэтов в сопровождении симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением маэстро Михаила Щербакова. Вход на концерт свободный для всех желающих.

Проект вокальной группы «ViVA» объединил пять солистов музыкальных театров России и Европы, звезд мюзиклов и участников популярных международных телевизионных шоу. «ViVA» – эталонное и эмоциональное исполнение сложных произведений, а также живое общение с аудиторией.