Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2022 10:59

Бесплатный концерт группы «ViVA» пройдет в Струковском саду Самары 4 сентября

Прозвучат легендарные песни на стихи поэтов
Ирина СИНЕГУБОВА
Проект вокальной группы «ViVA» объединил пять солистов. Фото: администрация Самары

Проект вокальной группы «ViVA» объединил пять солистов. Фото: администрация Самары

В воскресенье, 4 сентября, в 18.00 в летнем театре Струковского сада пройдет концерт московской группы «ViVA».

— Музыканты представят новую интерактивную программу «Музыкально-поэтический диалог в юбилейный год поэтов Роберта Рождественского и Марины Цветаевой», — рассказали в администрации Самары.

На творческом вечере будут звучать легендарные песни на стихи поэтов в сопровождении симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением маэстро Михаила Щербакова. Вход на концерт свободный для всех желающих.

Проект вокальной группы «ViVA» объединил пять солистов музыкальных театров России и Европы, звезд мюзиклов и участников популярных международных телевизионных шоу. «ViVA» – эталонное и эмоциональное исполнение сложных произведений, а также живое общение с аудиторией.