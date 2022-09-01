В Крутых Ключах в 2023 году стартует строительство новой дороги

Дорога, о которой идет речь - 5 этап строительства Северного шоссе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В следующем году в микрорайоне «Крутые Ключи» начнут строить новую дорогу. Речь идет о 5 этапе Северного шоссе, возведение которого жители города уже давно. Министр транспорта Самарской области Иван Пивкин рассказал, на какой стадии находится реализация проекта.

– Разработана проектно-сметная документация на 5 этап строительства Северного шоссе, уже получено положительное заключение государственной экспертизы, – отметил глава минтранса.

Километровый участок новой дороги протянется от улицы Мира до существующей дороги Северное шоссе. В проекте также указан съезд на улицу Путевую и тоннельный путепровод, который разместится на пересечении с ж/д путями.

Объект входит в предварительный перечень федерального проекта «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Власти уверены, что он получит федеральную финансовую поддержку. Регион при этом не останется в стороне – из бюджета губернии также будут выделены средства. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, приступить к строительству должны уже в следующем году.