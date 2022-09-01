«Кузнецов» в День знаний подарил самарской школе № 26 ракетный двигатель

Предприятие не только передало подарок, но и открыло в школе лабораторию профориентации

В четверг, 1 сентября 2022 года, ПАО «ОДК-Кузнецов» открыл в самарской школе № 26 лабораторию профориентации. Также предприятие передало учебному заведению полноразмерный макет двигателя РД-107А, который устанавливают на ракетах-носителях «Союз-2». Подарок поставили в холле здания.

В лаборатории школьники смогут освоить рабочие профессии, а также научиться токарной и фрезерной обработке под руководством специалистов завода. Кроме того, там будут проводить занятия по компьютерному моделированию и техническому английскому языку.

– Мы хотим увлечь ребят научно-техническим творчеством, помочь им на начальном этапе, чтобы в будущем они стали частью нашего большого коллектива. Уже сегодня мы должны работать над привлечением молодых сотрудников, которые придут на завод через несколько лет, – рассказал управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Отметим, школа № 26 является одной из опорных школ предприятия. Ребята принимают участие во встречах с руководством «Кузнецова», в профильных олимпиадах, мастер-классах и т.д. На этот учебный год запланированы тематические экскурсии на завод. В октябре 2022-го пройдет фестиваль опорных школ, а в марте-апреле 2023-го стартует профильная смена «Инженерные каникулы».