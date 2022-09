Самарцы услышат мировые рок-хиты в исполнении струнного оркестра

Оркестр исполнит рок-хиты ХХ века и современные композиции

В Самаре в КРЦ «Звезда» выступит московский струнный оркестр Hard Rock Orchestra. Он исполнит знаменитые хиты рок-групп ХХ века и современной альтернативной волны XXI века.

Так, самарцы услышат на концерте композиции легендарных Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd, Deep Purple, AC/DC, Metallica, Scorpions, Iron Maiden, Oasis, Radiohead, а также David Bowie. Прозвучат и треки групп Linkin Park, System of a Down, Rammstein, Muse, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Coldplay, Placebo, 30 Seconds to Mars, Gorillaz и Green Day. Также музыканты готовят для зрителей неожиданные сюрпризы. Возможно, это будут хиты Nirvana.

Концерт (12+) состоится в КРЦ «Звезда» 9 октября 2022 года в 19:00. Билеты можно приобрести по ссылке.