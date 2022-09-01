В Самаре столкнулись две легковушки и Harley-Davidson в конце августа 2022 года

Водителя мотоцикла госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре стало известно о массовой аварии в Советском районе. Столкнулись два легковых автомобиля и мотоцикл.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, утром 31 августа на улице Гагарина автомобиль «Renault Logan» не уступил дорогу отечественной легковушке «Lada Priora», водитель которой ехал на разрешающий сигнал светофора по встречке. После столкновения автомобиль «Lada Priora» отбросило на мотоцикл «Harley-Davidson».

Правоохранители отмечают, что водитель мотоцикла был без шлема. Из-за аварии его госпитализировали в медучреждение. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства дорожного происшествия.