Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2022 12:44

Три улицы перекроют в Самаре из-за чемпионата по велоспорту 2-4 сентября 2022 года

Ограничения введут на дорогах у «Солидарность Арены»
Анастасия ФИЛАТОВА
Проезд будут ограничивать три дня подряд на несколько часов

Проезд будут ограничивать три дня подряд на несколько часов

Фото: Архив "КП"

На этой неделе в Самаре пройдет чемпионат и первенство региона по велоспорту. Местом проведения соревнований станет территория неподалеку от стадиона «Солидарность Арена». Из-за этого там временно закроют проезд.

- С 8:00 до 16:00 2 и 3 сентября, а также с 8:00 до 12:00 4 сентября 2022 года будет ограничено движение транспорта по трем улицам, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Так, для автомобилистов закроют проезд по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на дорогу к улице Малый Сорокин Хутор; по Проезду № 2 и по улице Дальней от Арена 2018 (участок в 500 м). Ограничения не распространяются на машины полиции, скорой помощи и пожарных.

Горожан просят быть внимательнее при планировании поездок.

Схема временного перекрытия дорог

Схема временного перекрытия дорог

Фото: администрация Самары