Три улицы перекроют в Самаре из-за чемпионата по велоспорту 2-4 сентября 2022 года

Проезд будут ограничивать три дня подряд на несколько часов Фото: Архив "КП"

На этой неделе в Самаре пройдет чемпионат и первенство региона по велоспорту. Местом проведения соревнований станет территория неподалеку от стадиона «Солидарность Арена». Из-за этого там временно закроют проезд.

- С 8:00 до 16:00 2 и 3 сентября, а также с 8:00 до 12:00 4 сентября 2022 года будет ограничено движение транспорта по трем улицам, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Так, для автомобилистов закроют проезд по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на дорогу к улице Малый Сорокин Хутор; по Проезду № 2 и по улице Дальней от Арена 2018 (участок в 500 м). Ограничения не распространяются на машины полиции, скорой помощи и пожарных.

Горожан просят быть внимательнее при планировании поездок.