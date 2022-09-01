В Самаре председатель ТСЖ оставила жильцов дома без 600 тысяч рублей

От действий обвиняемой пострадали 22 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить экс-председателя ТСЖ «УЮТ-76». Женщина обманула жильцов многоквартирного дома и похитила их средства. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

От действий обвиняемой пострадали жители МКД №76 по улице Красноармейской, где женщина управляла ТСЖ с 2014 по 2021 год. По версии следствия, председатель товарищества производила начисления пострадавшим под предлогом коммунальных услуг. Однако в ресурсоснабжающие организации средства не направлялись – их обвиняемая присвоила себе.

– В результате был причинен ущерб 22 гражданам на сумму свыше 600 тысяч рублей, – сообщает прокуратура региона.

В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения»). В ближайшее время его рассмотрят в суде.