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Происшествия1 сентября 2022 15:29

В Самаре председатель ТСЖ оставила жильцов дома без 600 тысяч рублей

Женщина проводила начисления на коммунальные услуги, но до ресурсоснабжающей компании деньги не дошли
Валентина ПОЛИКАРПОВА
От действий обвиняемой пострадали 22 человека

От действий обвиняемой пострадали 22 человека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить экс-председателя ТСЖ «УЮТ-76». Женщина обманула жильцов многоквартирного дома и похитила их средства. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

От действий обвиняемой пострадали жители МКД №76 по улице Красноармейской, где женщина управляла ТСЖ с 2014 по 2021 год. По версии следствия, председатель товарищества производила начисления пострадавшим под предлогом коммунальных услуг. Однако в ресурсоснабжающие организации средства не направлялись – их обвиняемая присвоила себе.

– В результате был причинен ущерб 22 гражданам на сумму свыше 600 тысяч рублей, – сообщает прокуратура региона.

В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения»). В ближайшее время его рассмотрят в суде.