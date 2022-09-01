В Самаре состоялось открытие второго корпуса школы №26 на Пятой просеке

Новое здание сможет принять 850 учащихся. Фото: правительство Самарской области

Второй корпус школы №26 на Пятой просеке принял первых учеников. Первый корпус начал работать в прошлом году, а 1 сентября 2022 года состоялось торжественное открытие нового здания. С двойным праздником учащихся поздравил глава региона Дмитрий Азаров.

– Мы постарались создать все условия для вашего развития, образования, для получения творческих, технических знаний, для реализации всех ваших талантов - в школе все для этого есть, – отметил губернатор.

В школе №26 оборудованы спортивный и тренажерный залы. Фото: правительство Самарской области

Школа №26 оснащена согласно всем требованиям. Здесь есть два спортивных и тренажерный залы, актовый зал, столовая на 330 мест и 4 библиотеки. На территории находятся три футбольных поля, баскетбольная, волейбольная и детская площадки. Кроме того, школа оборудована пандусами, лифтами и кнопками вызова помощи, расположенными на удобной высоте.

В кабинетах установлено современное оборудование. Фото: правительство Самарской области

Напомним, первый корпус школы рассчитан на 600 мест. Второй корпус, открывший свои двери в этом году, сможет принять 850 ребят.