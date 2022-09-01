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Происшествия1 сентября 2022 16:49

Иномарка въехала в велосипедиста на пешеходном переходе в Самаре

От удара водитель велосипеда рухнул на асфальт
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Момент столкновения попал на камеру

Момент столкновения попал на камеру

Фото: Скриншот с видео

Вечер 1 сентября в Самаре завершился дорожно-транспортным происшествием с участием велосипедиста. В двухколесный транспорт въехала иномарка. Подробностями и кадрами с места аварии поделились очевидцы.

Свидетели утверждают, что ДТП произошло примерно в 19:16 на пешеходном переходе на проспекте Кирова. На видео видно, как прохожие пересекают проезжую часть. Автомобилисты пропускают пешеходов, в их числе – водитель на «Лансере». Неожиданно на переход выезжает велосипедист. «Лансер», успевший тронуться с места, въезжает в него. От столкновения водитель велосипеда упал на асфальт.

О пострадавших в ДТП не сообщается. Правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего.