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Происшествия1 сентября 2022 17:55

В Самарской области произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей

По предварительным данным, погибли двое человек
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Смертельное массовое ДТП произошло вечером 1 сентября на территории Самарской области. На трассе «Самара – Бугуруслан» столкнулись грузовик и два легковых автомобиля.

Как сообщает ГУ МВД по региону, авария произошла в 21:00 на 49 км трассы в Кинельском районе. По предварительным данным, от столкновения Datsun улетел в кювет, водитель и пассажирка Land Cruiser погибли. Еще двое человек отправились в больницу.

– Полицейские оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд других транспортных средств, проводят осмотр места ДТП, устанавливают и опрашивают свидетелей произошедшего, – сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Количество погибших и раненых устанавливается. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства ДТП.