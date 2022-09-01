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Общество1 сентября 2022 18:25

В Самаре люди попали в заточение выключившихся аттракционов 1 сентября 2022 года

Электропроводка в парке не выдержала
Алена ПРОВКИНА
Посетители зависли в воздухе. Фото: "Новости Самары - Самара Life"

Посетители зависли в воздухе. Фото: "Новости Самары - Самара Life"

В Самаре местные жители поделились кадрами выключившихся аттракционов в парке Гагарина. Отмечают, что внутри находились люди.

По сообщению в социальных сетях, электропроводка не выдержала огромного наплывала людей 1 сентября 2022 года. Многие аттракционы перестали работать. Жители зависли в воздухе под опасным углом. В комментариях пользователи надеются, что во время отключения никто не пострадал.

Судя по полученным кадрам, перестали работать практически все карусели. Впечатления от Дня знаний многих посетителей омрачило незапланированное отключение.