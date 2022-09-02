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Происшествия2 сентября 2022 4:51

Под Самарой водитель на «четырнадцатой» сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Мальчик получил травму ноги
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Правоохранители ищут очевидцев происшествия. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители ищут очевидцев происшествия. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем 31 августа в Самарской области произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Мальчика сбил неизвестный, который сразу скрылся с места аварии.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, авария произошла в 14:30 у дома №44 по улице Горной в Новосемейкино. Водитель сбил 11-летнего ребенка, однако оказывать ему помощь не стал. Вместо этого он поспешно скрылся с места ДТП. Пострадавший вместе с родителями обратился в больницу. У мальчика обнаружили травму ноги, назначили амбулаторное лечение.

Сейчас правоохранители ищут очевидцев происшествия.

– Предположительно, наезд на ребенка совершил молодой человек на «ВАЗ-2114» серебристого или серого цвета, – информируют в ГУ МВД по Самарской области.

Всем, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по тел.: 8 (8465)721-378, 102.