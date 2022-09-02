Самарец пытался взорвать знакомого во время пьянки

Осужденный отправится в колонию строгого режима Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре вынесли приговор 29-летнему мужчине, обвиняемому в ряде тяжких преступлений. В их числе – кражи и покушение на убийство. Подробности сообщили в СУ СК по региону.

Одно из преступлений было совершено в октябре 2020 года. Осужденный пил алкоголь вместе со своим знакомым во дворе на улице Теннисной. У них началась ссора, в результате чего 29-летний самарец бросил в ноги собутыльнику взрывное устройство. Его он приобрел заранее. К счастью, потерпевший не пострадал.

А перед этим, в апреле того же года, осужденный вовлек в преступление несовершеннолетнего. Он предложил ему ограбить чужое жилье. Подросток должен был следить за обстановкой. Ущерб, нанесенный собственнику жилья, превысил 30 тысяч рублей.

На днях самарцу вынесли приговор. Он был признан виновным по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»), ч. 4 ст. 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления»), ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Осужденный проведет в колонии строгого режима 6 лет и 6 месяцев.