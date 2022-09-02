Самарцы смогут выиграть годовой абонемент в океанариум в конкурсе рисунков

Участникам конкурса предлагают нарисовать обитателей водного мира / Фото: Самарский океанариум

Самарский океанариум решил устроить конкурс рисунков в честь начала нового учебного года. Тема — «Удивительный водный мир». Автора лучшей работы ждет приз в виде годового абонемента.

Жителям Самары предлагают нарисовать обитателей океанариума или любых представителей водного мира. Это могут быть рыбки, пингвины, тюлени, нерпы, крокодилы или скаты. Принять участие в конкурсе смогут дети от 5 до 7 лет и от 8 до 11 лет.

В каждой категории предусмотрены три призовых места и подарки. Автор лучшей работы получит годовой абонемент в океанариум (ребенок + взрослый) и тематическую игрушку. Тот, кто займет второе место, получит годовой запас канцтоваров (карандаши, фломастеры, краски и альбомы) и тематическую игрушку. Приз за третье место — тематическая игрушка из океанариума.

Работы могут быть выполнены в разных техниках — живопись, графика, масло, акварель, тушь, цветные карандаши, фломастеры. Рисунки будут принимать до 25 сентября 2022 года. Их необходимо отправлять на почту info@oceansamara.ru. Награждение победителей состоится 5 октября 2022 года. Картины опубликуют в соцсетях океанариума. Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.