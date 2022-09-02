В Тольятти мужчина поссорился с возлюбленной и ударил ее ножом в шею

В момент трагедии потерпевшая находилась в комнате. Фото: СУ СК по Самарской области

Страшная трагедия произошла 30 августа в Тольятти. Распитие спиртных напитков закончилось для влюбленной пары поножовщиной. Подробности сообщили в СУ СК по региону.

Преступление было совершено в одном из домов по улице Матросова. Следствие полагает, что влюбленные пили алкоголь и между ними началась ссора. Во время конфликта 42-летний мужчина ударил сожительницу в шею кухонным ножом. От полученных травм женщина погибла на месте.

На днях подозреваемого задержали. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается.