Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2022 9:31

В Самарскую область в сентябре 2022 года привезли 281 900 доз вакцины от гриппа

Прививаться жителям региона предлагают вакциной Ультрикс Квадри
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Чтобы не заболеть, нужно как можно скорее привиться

Чтобы не заболеть, нужно как можно скорее привиться

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области готовы к старту прививочной кампании от гриппа. В регион доставлены 291 900 доз вакцины от гриппа Ультрикс Квадри с обновленным составом, защищающая от новейших вирусов гриппа А и Б. Прививки от гриппа можно будет сделать во всех трехстах прививочных пунктах на территории региона, под присмотром врачей.

- Сейчас уже превышен эпидпорог по ОРВИ на 110%, раньше это начиналось только в октябре-ноябре, сейчас уже в летний период страдает от вирусов большая часть населения. Так что сейчас хороший период, чтобы защитить себя и сделать вакцину. Хочется сказать, что она абсолютно безопасная и качественная, а также максимально эффективная, - рассказала журналисту "КП-Самара" главный санитарный врач региона Светлана Архипова. Представители минздрава в свою очередь объяснили, что за последние 3-5 лет не было зафиксировано и аллергических реакций на эту вакцину.

В первую очередь врачи призывают привиться лиц старшего возраста, беременных женщин, родителей маленьких детей, тех, у кого есть хронические заболевания. Среди тех, кто входит в группу риска, должны быть привиты не менее 70% населения. На данный момент вирус гриппа в регионе не зафиксирован, выявляют аденовирусы и риновирусы.

Также медики напомнили, что продолжается вакцинация от коронавируса. Сейчас ожидаются поставки в регион новой партии вакцины Спутник V, запрос сделан именно по количеству людей, которых требуется привить. Ожидаются и новые поставки вакцины от гриппа - привить планируется более 1,8 млн человек.