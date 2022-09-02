В Самарскую область в сентябре 2022 года привезли 281 900 доз вакцины от гриппа

Чтобы не заболеть, нужно как можно скорее привиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области готовы к старту прививочной кампании от гриппа. В регион доставлены 291 900 доз вакцины от гриппа Ультрикс Квадри с обновленным составом, защищающая от новейших вирусов гриппа А и Б. Прививки от гриппа можно будет сделать во всех трехстах прививочных пунктах на территории региона, под присмотром врачей.

- Сейчас уже превышен эпидпорог по ОРВИ на 110%, раньше это начиналось только в октябре-ноябре, сейчас уже в летний период страдает от вирусов большая часть населения. Так что сейчас хороший период, чтобы защитить себя и сделать вакцину. Хочется сказать, что она абсолютно безопасная и качественная, а также максимально эффективная, - рассказала журналисту "КП-Самара" главный санитарный врач региона Светлана Архипова. Представители минздрава в свою очередь объяснили, что за последние 3-5 лет не было зафиксировано и аллергических реакций на эту вакцину.

В первую очередь врачи призывают привиться лиц старшего возраста, беременных женщин, родителей маленьких детей, тех, у кого есть хронические заболевания. Среди тех, кто входит в группу риска, должны быть привиты не менее 70% населения. На данный момент вирус гриппа в регионе не зафиксирован, выявляют аденовирусы и риновирусы.

Также медики напомнили, что продолжается вакцинация от коронавируса. Сейчас ожидаются поставки в регион новой партии вакцины Спутник V, запрос сделан именно по количеству людей, которых требуется привить. Ожидаются и новые поставки вакцины от гриппа - привить планируется более 1,8 млн человек.