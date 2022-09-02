Глава Роспотребнадзора региона рассказала, будет ли в школах Самарской области дистанционка

Школу могут отправить на дистанционку, если заболеют более 20% детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова поделилась с журналистами "КП-Самара" прогнозами развития ситуации с заболеваемостью коронавирусом и гриппом на территории Самары и губернии. Она ответила на волнующие жителей вопросы: будет ли в школах Самарской области дистанционка, а также - введут ли обязательный масочный режим повсеместно в регионе.

- При данном уровне развития эпидситуации, а также полном соблюдении всех мер предосторожности, утвержденных штабом, при достаточном уровне вакцинации и осторожном поведении людей, дополнительные ограничения не понадобятся. Однако, стоит помнить о том, что вирус и сейчас мутирует. Так что события могут развиваться по-другому: будет больше случаев тяжелого течения заболевания, вырастет заразность штамма. И тогда оперштаб будет принимать свои решения о введении новых ограничений: строгого масочного режима, разобщения детей и взрослых, - отметила Светлана Архипова.

Она также подчеркнула, что сейчас нет оснований для введения в школах дистанционного обучения. Достаточно уже принятых мер: измерения температуры детей перед началом занятий, постоянной уборки и дезинфекции помещений.

- Действуют обычные правила. Если больше 20% детей не будут ходить в школу из-за того, что болеют, директор школы имеет право принять решение о переводе детей на дистанционный способ обучения, - уточнила Светлана Архипова.