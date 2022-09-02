Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло на улице Промышленности в Самаре

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Фото: телеграм-канал "СамараДТП"

Сегодня, 2 сентября, произошло ДТП с участием четырех автомобилей на Промышленности, 275 в Самаре. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения, которое случилось примерно в 11:15.

Как сообщили "КП-Самара" в ГУ МВД по Самарской области, по предварительной информации, в аварии пострадало двое несовершеннолетних. Одна из автомашин, участвовавших в ДТП является большегрузом.

— Водитель фуры судя по всему с похмелья, я разговаривал с ним. Детки пострадали, у мальчика колено разбито, девочка говорила спина болит. Мать вся в крови, всех увезли в больницу, — сообщает очевидец в телеграм-канале "СамараДТП".

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Пока неизвестно, в чем причина ДТП, кто является виновником и какой ущерб причинен пострадавшим и транспортным средствам.