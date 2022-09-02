В Самаре выберут нового главу Октябрьского района

Первое заседание комиссии состоялось 2 сентября. Фото: администрация Самары

Октябрьский район Самары в скором времени получит нового главу. Мэрия объявила конкурс по отбору кандидатур на эту должность. Информация размещена на сайте администрации.

Кандидатов будет рассматривать специальная комиссия. В ее состав войдут глава города Елена Лапушкина, заместитель руководителя департамента внутренней политики Самарской области Александр Черненко и председатель совета депутатов Октябрьского района Виталий Асабин.

– Октябрьский район достаточно долго работает без главы внутригородского района. Не могу сказать, что это серьезно сказывается на работе коллектива. С задачами они справляются. Но тем не менее, глава внутригородского района должен быть назначен, – отметила Елена Лапушкина.

2 сентября состоялось первое заседание комиссии, повторная встреча назначена на 7 сентября. Имена кандидатов в настоящий момент неизвестны.