Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 сентября 2022 12:31

В Самаре мужчина на дорогой иномарке не хотел оплачивать штраф в 100 тысяч рублей

Арест автомобиля помог погасить долг
Алена ПРОВКИНА
Должника напугал арест автомобиля

Должника напугал арест автомобиля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары местный житель не оплатил исполнительный сбор. За время проверки и поиска мужчина вновь успел накопить долги.

По информации ГУФССП России по Самарской области, владелец иномарки погасил основной долг и забыл заплатить за исполнительный сбор, после проверки судебные приставы выяснили, что мужчина уже накопил штрафы ГИБДД на 105 тысяч рублей. Неплательщик пытался скрыться, тогда правоохранители арестовали автомобиль, стоимость которого достигает 3 миллиона рублей.

Только арест кроссовера «Volkswagen Touareg» побудил мужчину оплатить все долги. В случае неуплаты транспорт могли пустить на реализацию, а вырученные средства пошли бы в счет оплаты долга.