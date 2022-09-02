В Самаре мужчина на дорогой иномарке не хотел оплачивать штраф в 100 тысяч рублей

Должника напугал арест автомобиля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары местный житель не оплатил исполнительный сбор. За время проверки и поиска мужчина вновь успел накопить долги.

По информации ГУФССП России по Самарской области, владелец иномарки погасил основной долг и забыл заплатить за исполнительный сбор, после проверки судебные приставы выяснили, что мужчина уже накопил штрафы ГИБДД на 105 тысяч рублей. Неплательщик пытался скрыться, тогда правоохранители арестовали автомобиль, стоимость которого достигает 3 миллиона рублей.

Только арест кроссовера «Volkswagen Touareg» побудил мужчину оплатить все долги. В случае неуплаты транспорт могли пустить на реализацию, а вырученные средства пошли бы в счет оплаты долга.