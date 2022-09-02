Дептранс Самары опроверг закрытие городского депо ТТУ и передачу земли под жилую застройку

Слухи об изменении формы собственности МП не подтвердились Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 2 сентября 2022 года, в соцсетях появилась информация, что депо МП «ТТУ» на улице Мичурина в Самаре хотят закрыть. Якобы это связано с убыточностью предприятия и планами передать площадку под жилую застройку. Однако департамент транспорта опроверг эти сообщения.

- Финансовое положение МП «ТТУ» стабильно. За последние три года задолженность предприятия была снижена с 700 до 130 млн рублей, то есть более чем в пять раз. Полностью погасить долг планируется в 2023 году, - отметили в дептрансе.

В ведомстве добавили, что в ТТУ постоянно работают над увеличением выпуска транспорта. В августе 2022-го он составил 228 единиц: 137 трамваев и 91 троллейбус. Растет и пассажиропоток. По итогам прошлого года электротранспорт перевез 63,2 млн человека. Это на 7% больше, чем в 2020-м. Также эта цифра больше суммарной перевозки всеми автобусами и метро.

- Городской электротранспорт динамично развивается. Планов по передаче собственности предприятия в частные руки и по сокращению перевозок нет. Такие варианты развития событий исключены, - подчеркнули в городском департаменте.