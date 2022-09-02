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Общество2 сентября 2022 13:40

В Самаре обсудили ход строительства новой станции метро «Театральная»

Продолжается вынос инженерных коммуникаций
Алена ПРОВКИНА
В областном центре обсудили ход строительства новой станции метро. Фото: городская администрация

В областном центре обсудили ход строительства новой станции метро. Фото: городская администрация

В Самаре на еженедельном собрании, которое провел первый замглавы города Владимир Василенко, обсудили работу по выносу инженерных коммуникаций. В областном центре продолжают строительство новой станции метро «Театральная».

Все работы ведут под непрерывным контролем. Отмечают, что в ближайшее время планируют перекрытие по одной полосе на улице Вилоновской. На месте будут производить горизонтальное бурение, чтобы вынести газопровод среднего давления, об этом сообщили в городской администрации.

На данный момент специалисты работают в сквере, расположенном на пересечении улиц Вилоновской и Галактионовской. На месте намечено переключение горячего водоснабжения.