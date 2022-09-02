Стоимость квадратного метра жилья в Самаре в третьем квартале составит 36 674 рубля

По сравнению с первым и вторым кварталом сумма осталась прежней.

Власти областной столицы 30 августа утвердили норматив стоимости одного квадратного метра жилья на третий квартал 2022 года. Соответствующее постановление подписала мэр Самары Елена Лапушкина.

— В третьем квартале этого года средняя стоимость одного квадратного метра жилья составит 36 674 рубля, — говорится в документации.

Данное значение применяется для расчета социальных выплат. Они предоставляются молодым семьям на покупку или строительство жилья, участникам программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».

Новое постановление распространяется на все правоотношения, которые возникли с 1 июля 2022 года. Сумма не изменилась, по сравнению с первым и вторым кварталом 2022 года она осталась прежней.