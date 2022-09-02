Более 150 мероприятий пройдет ко Дню города в Самаре

После завершения концерта запустят праздничный фейерверк. Фото: администрация Самары

В этом году Самара отмечает свое 436-летие. В честь Дня города в Самаре пройдет более 150 самых разных мероприятий.

— Праздничные действия подготовлены для жителей и гостей области в парках, скверах, площадях города, — сообщили в администрации Самары.

На набережной организаторы готовят спортивные и творческие мероприятия. В амфитеатре склона площади Славы запланирован фестиваль «Самара OPEN JAZZ», который пройдет 9 сентября в 17:30. Джазовые коллективы и музыканты как самарские, так и российские представят разные композиции. Для гостей фестиваля выступят Московский джазовый оркестр, трио Даниила Крамера, Вадим Эйленкриг&Eilenkrig Crew.

Так, 9 сентября с 17.30 в амфитеатре склона площади Славы будет проходить фестиваль «Самара OPEN JAZZ». Для гостей фестиваля выступят самарские коллективы и джазовые музыканты России, среди них Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, трио Даниила Крамера, Вадим Эйленкриг&Eilenkrig Crew.

Там же, 10 сентября, в 18.00 пройдет концерт классической музыки. Участие в нем примут такие звезды оперной сцены, как Аида Гарифуллина и Алексей Татаринцев. Выступит и симфонический оркестр Самарской филармонии.

В воскресенье, 11 сентября, с 17.00 на площади Куйбышева для самарцев споют Ольга Кормухина, Александр Маршал и группа «Любэ». После завершения концерта запустят праздничный фейерверк.