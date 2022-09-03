В Самаре мужчина украл телефон женщины, пока она отошла потанцевать

Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница лишилась телефона в развлекательном заведении. Злоумышленник украл чужое имущество, когда девушка отошла потанцевать.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, на территории Железнодорожного района в полицию поступило заявление о пропаже двух телефоном. Потерпевшая рассказала, что ночью пошла танцевать в одно из заведений и оставила на столике два своих сотовых телефона. Вернувшись обратно, женщина не обнаружила гаджетов.

Сотрудники полиции прибыли на место и опросили посетителей. Подозреваемого удалось поймать сотрудникам Росгвардии. Задержанный признался в содеянном и сообщил, что в тот же день подрался с мужчиной на улице и забрал его телефон. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.