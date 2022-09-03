В Самарской области жители пожаловались на смог и запах гари в сентябре 2022 года

Дымка может быть связана с пожарами в соседнем регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары и области пожаловались на запах гари в городе. Вокруг домов образовалась серая дымка.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, на данные момент в регионе пожаров нет. Читатели «КП-Самара» отмечают, что запах гари ощущается на улице Сергея Лазо, на проспекте Кирова, на улице Дыбенко и у Постникова Оврага. Специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС» подчеркивают, что причиной этого могут быть пожары в городе Рязань.

С западными потоками воздуха ветер приносит частицы горения на территорию региона. Напомним, что в Самарской области 3 сентября 2022 года прогнозируют порывы ветра 4-8 метров в секунду.