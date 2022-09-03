В Самаре фотовыставка «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ» будет доступна в течение двух недель

Жены военных создали уникальную фотовыставку. Фото: Светлана Осьмачкина

В Самаре стартовала фотовыставка «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ». Увидеть портреты жен военнослужащих можно увидеть в течение двух недель на площади Славы, после экспонаты поместят в выставочный зал Дома Офицеров.

Уникальное мероприятие открытия прошло в областном центре в пятницу, 2 сентября 2022 года. Благодаря проекту, фотограф смог запечатлеть супруг военных с наброшенными на плечи кителями. Каждая фотография сопровождается письмами героинь, наполненных искренней любовью к мужьям.

- Я уверен, что эту традицию подхватят, поддержат жители других регионов, где дислоцируются воинские части, гарнизоны. Потому что все ваши мужья являются героями. Спасибо вам, дорогие жены, за вашу поддержку, за ваш тыл. Мы ради вас победим, - отметил командующий 2-ой гвардейской общевойсковой армией гвардии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.