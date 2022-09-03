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Общество3 сентября 2022 11:50

В Самаре провели мониторинг минимальных цен на продукты в сентябре 2022 года

Жителям рассказали, как сэкономить
Алена ПРОВКИНА
Специалисты предоставили данные

Специалисты предоставили данные

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре специалисты провели ежедневный мониторинг минимальных цен на продукты. Подобная проверка помогает отслеживать наличие продовольствия в областной столице.

По данным городской администрации на 3 сентября 2022 года, выгоднее всего купить картофель за 20,89 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района. Подсолнечное масло за 82,21 рубля/литр в «Пятерочке» Кировского района. Баранину (кроме бескостного мяса) за 270 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Яйца куриные – 39,99 рублей/10 штук в «Перекрестке» Красноглинского района.

Мониторинг проводили в сетевых и несетевых магазинах Самары. Вся подробная информация указана на официальных страницах мэрии.