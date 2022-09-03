В Самаре в воздухе зафиксировали превышение концентрации сероводорода в Волгаре

На территории проведут специальные работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жители Куйбышевского района пожаловались на состояние воздуха в Волгаре. Глава города Елена Лапушкина планируют посетить жилой комплекс.

На своей официальной странице глава города Самара сообщила, что получает много обращений на состояние воздуха. Как оказалось, после анализа проб на стационарном пункте в конце прошлого месяца, зафиксировали многочисленные превышения предельно допустимых значений концентрации сероводорода в воздухе. Полученные данные направили в компетентные органы.

В ближайшее время Елена Лапушкина планирует провести встречу в Куйбышевском районе, чтобы решить данную проблему. Причина загрязнения – пока неизвестна.