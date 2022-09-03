В Самаре произошло серьезное ДТП на мосту 3 сентября 2022 года

Причина аварии пока неизвестна. Фото: "ДТП 163 Самара"

В Самарской области очевидцы поделились страшными кадрами в социальных сетях. Серьезная авария произошла в субботу, 3 сентября 2022 года.

Судя по полученным кадрам, легковой автомобиль вдребезги разбил капот и лобовое стекло при столкновении с экскаватором. Авария произошла в вечернее время на мосту в сторону Смышляевки. На видео также видно, что небольшую территорию оцепили спецслужбы. Пока неизвестно, что послужило причиной аварии. О пострадавших и погибших информации нет.

Соответствующий запрос о получении информации редакция «КП-Самара» направила в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Обстоятельства происшествия уточняются.