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Происшествия3 сентября 2022 16:05

В Самаре произошло серьезное ДТП на мосту 3 сентября 2022 года

На месте работают правоохранители
Алена ПРОВКИНА
Причина аварии пока неизвестна. Фото: "ДТП 163 Самара"

Причина аварии пока неизвестна. Фото: "ДТП 163 Самара"

В Самарской области очевидцы поделились страшными кадрами в социальных сетях. Серьезная авария произошла в субботу, 3 сентября 2022 года.

Судя по полученным кадрам, легковой автомобиль вдребезги разбил капот и лобовое стекло при столкновении с экскаватором. Авария произошла в вечернее время на мосту в сторону Смышляевки. На видео также видно, что небольшую территорию оцепили спецслужбы. Пока неизвестно, что послужило причиной аварии. О пострадавших и погибших информации нет.

Соответствующий запрос о получении информации редакция «КП-Самара» направила в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Обстоятельства происшествия уточняются.