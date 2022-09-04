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Общество4 сентября 2022 6:05

В Самаре изменится расписание «Валдая» до Винновки и Ширяево с 5 сентября 2022 года

Стало известно расписание скоростных судов «Валдай» в сентябре 2022 года
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Дорога до Ширяево и Винновки на "Валдае" занимает всего 45 минут. Фото: скрин видео

Дорога до Ширяево и Винновки на "Валдае" занимает всего 45 минут. Фото: скрин видео

В Самаре с 5 сентября 2022 года изменится расписание скоростных судов «Валдай» до Ширяево и Винновки. Об этом сообщила компания-перевозчик.

Как стало известно, с 5 по 18 сентября скоростные суда будут ежедневно совершать два рейса на Винновку и два рейса до Ширяево.

- В выходные дни количество рейсов до Ширяево будет увеличено до четырех, - пояснил перевозчик.

Рейсы на Винновку будут отправляться из Самары в 9.00 и в 14.30. Обратно «Валдай» пойдет в 10.00 и 15.30, соответственно.

В Ширяево в будние дни на «Валдае» можно будет уплыть в 11.00 и в 16.30, обратно в Самару – в 12.00 и в 17.30. В выходные добавятся рейсы из Самары в 9.30 (обратный – в 13.00) и в 15.00 (обратный – в 16.00)

Все рейсы «Валдая» стартуют с Речного вокзала.