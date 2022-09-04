Вот такое оружие обнаружили полицейские. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области мужчина собрал в сарае автомат. Это уже не первый раз, когда он поплатится за свою любовь к оружию. Об этом рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Как рассказали в полиции, им поступил сигнал, что 45-летний житель Кинель-Черкасского района незаконно хранит в доме оружие. Во время обыска у мужчины обнаружили самодельное устройство, похожее на автомат.

- Экспертиза выяснила, что изъятый предмет является самодельным гладкоствольным огнестрельным оружием, изготовленным по типу шомпольного дульнозарядного оружия с воспламенением через затравочное отверстие и пригоден для стрельбы, - пояснили в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина рассказал, что изготовил самопальное ружье в сарае, хотя и знал, что это незаконно. Более того, в 1998 году его уже привлекали к ответственности за незаконное хранение автомата Калашникова. Теперь любителю оружия грозит от четырех до шести лет лишения свободы.